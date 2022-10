Condividi subito la notizia

È in programma venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 9.30 nell’aula 9 dell’edificio “Donato Valli” (viale Calasso 7, Lecce), l’incontro inaugurale dell’anno accademico 2022/23 dei corsi di laurea triennale in “Scienze della comunicazione” e magistrale in “Comunicazione pubblica, economica e istituzionale” dell’Università del Salento.

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice e della Direttrice del Dipartimento di Studi umanistici Maria Grazia Guido, sul tema “Studiare comunicazione” interverranno i professori di Sociologia dei processi culturali e comunicativi Pina Lalli (Università di Bologna) e Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino “Carlo Bo”), a dialogo con la Presidente del Consiglio didattico dei corsi di area Comunicazione Maria Vittoria Dell’Anna e il Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante. Sono previsti, inoltre, interventi degli studenti.

Nella seconda parte dell’incontro, dalle ore 11.15, verrà presentato il progetto di un nuovo corso di laurea magistrale in “Comunicazione, media digitali e giornalismo” (classe LM-19), che si propone di attivare presso il Dipartimento di Studi Umanistici a partire dal prossimo anno accademico 2023/24. Il progetto formativo verrà presentato agli enti locali di riferimento e alle organizzazioni rappresentative – a livello locale, nazionale e internazionale – della produzione, dei servizi e delle professioni, interlocutori grazie ai quali sarà possibile collegare gli obiettivi della formazione universitaria alle competenze richieste dal mercato del lavoro e individuare le migliori strategie nella definizione delle figure professionali che si intendono formare.

Correlati