Condividi subito la notizia

Innovazione e sostenibilità, questo il concept del metaverso etico ‘realverso’, presentato al TTG quale nuova evoluzione del progetto Lucanum, il gioco della Basilicata con app, per la valorizzazione territoriale, premiato con il Top of the Pid Mirabilia 2021.

Proprio per tale motivo presso lo stand Mirabilia di PID (rete dei punti impresa digitale delle camere di commercio italiane) ecco apparire il racconto dell’iniziativa Lucanum, il progetto Made in Basilicata nato nel 2018 come gioco da tavolo con app evolutosi negli anni in roulette digitale, stickers territoriali, sinergia con 88 proloco, carte da gioco, arredo urbano giocabile e gioco di carte. In tale infografica si nota una freccia sul futuro che parla di metaverso, quel termine tanto in voga in questi giorni e che ha fatto da padrone anche alle fiere dell’innovazione Maker Faire di Roma e Smau di Milano negli scorsi giorni.

Tuttavia, il concept di metaverso presentato da Vito Santarcangelo, Alessandro D’Alcantara, Giuseppe Oddo e Nicolo’ Montesano della pmi innovativa iinformatica è qualcosa di originale, che mira a sensibilizzare gli utenti sul concetto di sostenibilità, formandoci e mettendoci alla prova sui 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030, che consente di minare conio etico utile per effettuare azioni con i digital twin all’interno delle ricostruzioni 3D di alcuni luoghi simbolo del territorio lucano.

I digital twin sono riproduzioni digitali real-time di monumenti, virtualizzati tramite l’utilizzo di opportuna sensoristica e attuatori IoT. I modelli interattivi sono oggetto di interazione bidirezionale da parte di utenti del metaverso in virtù del ‘conio etico’ a disposizione.

‘ Un nuovo modo di concepire il turismo digitale e valorizzare maggiormente i piccoli borghi del nostro territorio che possono oggi, tramite il nostro metaverso etico chiamato con il neologismo ‘realverso’, raccontarsi e diventare meta turistica richiamo di coloro che saranno incuriositi e vorranno visitare e scoprire i gemelli reali e i relativi luoghi conosciuti nell’ambiente virtuale. ‘ dice Vito Santarcangelo, amministratore della iinformatica e relatore nel talk pomeridiano dal titolo ‘Il futuro del turismo culturale e sostenibile: Il network Mirabilia tra il nuovo Grand Tour e il Patrimonio Unesco’.

Il realverso rappresenta quindi una ulteriore valorizzazione innovativa Made in Basilicata, che si unisce ai ‘Mirabilia Elements’ gioco di carte per la valorizzazione dei siti Unesco della rete Mirabilia ideato e presentato dal team iinformatica proprio per questa occasione.

Correlati