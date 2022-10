Condividi subito la notizia

“Il Policlinico Agostino Gemelli rimane una delle grandi eccellenze mediche italiane. Lo dimostra la conferma del posizionamento del nosocomio capitolino, per il 2022, tra i 250 migliori del mondo, al primo posto tra le strutture ospedaliere italiane con assegnata la 37esima posizione nella classifica annuale stilata dal settimanale statunitense Newsweek. E nei prossimi giorni sempre il Gemelli sarà insignito del Premio Internazionale Giovanni Paolo II” commentano il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano e Valerio Franceschini Segretario Provinciale di Roma. “Sono riconoscimenti assoluti – proseguono i sindacalisti – che rendono merito alla professionalità e all’ impegno che hanno contraddistinto tutto il personale della struttura anche durante i giorni più difficili giorni della pandemia, ponendo il Gemelli come punto di riferimento per l’assistenza a Roma e nell’intera nazione” concludono Giuliano e Franceschini.

Correlati