Condividi subito la notizia

I sindacati Cgil, Cisl e Uil di Basilicata, rispetto all’erogazione del bonus gas ai cittadini lucani tramite Spid, precisano che i rispettivi Patronati e Caaf non sono autorizzati a trasmettere la documentazione sul portale ApiBas in quanto nessuna convenzione è stata stipulata tra questi e la Regione Basilicata. Il coinvolgimento dei sindacati senza alcun tipo di confronto appare quindi del tutto strumentale e conferma, ancora una volta, il caos comunicativo che da giorni caratterizza questa giunta regionale rispetto alla misura in questione, dimostrando totale improvvisazione.

Potenza, 11 ottobre 2022

Correlati