Domani, martedì 11 ottobre, alle ore 11.30, presso Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXXI Edizione della Sagra de la Volìa Cazzata, in programma a Martano (Largo Primo Maggio) dal 13 al 16 ottobre.

Organizzata dall’Associazione Ricreativa Culturale “Cosimo Moschettini”, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Martano, torna la più grande festa dedicata alle olive, simbolo del Salento.

Interverranno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabio Tarantino e per l’associazione “Cosimo Moschettini”, Roberto Trovè, Mario Chiriatti, Luigia Chiriatti, Paolo Stella.

L’oliva, volìa nel dialetto locale, diventa in questo particolare momento dell’anno, volìa cazzata, oliva schiacciata a mano con grossi martelli e lasciata maturare in salamoia per circa 15 giorni prima di essere consumata al naturale, oppure con l’aggiunta di olio, sale e peperoncino.

Martano è da sempre legata a questo prodotto tipico e la comunità, dopo due anni di stop causa pandemia, lo festeggia con la sagra autunnale, nata con lo scopo di valorizzare e di promuovere la propria storia e di raccontare attraverso il cibo, tradizioni e folklore del territorio.

Lecce, 10 ottobre 2022

