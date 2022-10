Condividi subito la notizia

Cosa sta accadendo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina? Quali misure sta prendendo l’Unione Europea e quali il nostro Paese per incrementare l’autonomia energetica? Quale ruolo possono avere per la Basilicata e per il Mezzogiorno le energie rinnovabili e la transizione ecologica?

Sono le domande a cui proverà a rispondere il seminario di Democrazia e Futuro, il progetto di educazione alla politica del Circolo La Scaletta di Matera che si terrà venerdì 14 ottobre con inizio alle ore 16.30 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera e sabato 15 ottobre alle ore 9.30 presso l’aula magna dell’I.I.S. Giambattista Pentasuglia

Ad orientare il percorso di riflessione su un argomento di grande attualità che si svilupperà partendo dal tema della transizione ecologica e degli investimenti ad essa collegati nell’ambito del PNRR, sarà la professoressa Valeria Termini, prof ordinario di Economia Politica all’Università di Roma Tre, consigliera scientifica delle Nazioni Unite per energia e clima (High Level Energy Dialogue 2021 – COP 26, WG5). È stata Commissaria dell’Autorità per l’Energia e l’Ambiente in Italia (ARERA, 2011-2018) e Vice-Presidente dell’European Council of Energy Regulators (CEER)

Correlati