Condividi subito la notizia

Si è tenuta venerdì scorso, presso la Direzione Generale per la Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, una riunione tra l’assessore Francesco Fanelli, i direttori generali delle aziende sanitarie lucane, alla presenza degli uffici competenti, per discutere delle procedure applicative relative al calcolo e alla remunerazione di tutte le prestazioni sanitarie afferenti alla sfera della sanità privata, erogate ed erogabili nell’anno di esercizio 2022.



“Al netto delle considerazioni emerse durante la riunione e a fronte delle disponibilità rappresentate, sono sicuro che, con la fondamentale collaborazione delle aziende sanitarie riusciremo in tempi auspicabilmente brevi, ad erogare le risorse aggiuntive assegnate alle aziende della sanità privata accreditate le quali, sottolineo, occupano una posizione fondamentale nello scenario sanitario regionale. Non ci saranno indugi e soprattutto si intende ora procedere speditamente nell’esclusivo interesse dei cittadini al fine di garantire tutti i servizi sanitari nelle migliori condizioni possibili” – è quanto ha dichiarato l’assessore Fanelli, che ha colto l’occasione per rinnovare la sua completa disponibilità e l’impegno ad una serena collaborazione.

Correlati