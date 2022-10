Condividi subito la notizia

Il 30 ottobre 2022, in occasione della dodicesima giornata di andata del campionato di calcio di serie A di calcio, i padroni di casa dell’Empoli F.C. affronteranno la formazione bergamasca dell’Atalanta. In quella occasione, nel pre-partita, numerosi bambini del nostro territorio saranno ospiti ufficiali della compagine toscana. La società Studio Analisi Chimiche e Ambientali SRL sarà presente al “Carlo Castellani” in prima persona direttamente con il dott. Pierpaolo Capece ma anche in qualità di main sponsor dell’iniziativa. L’evento, organizzato dalla A.S.D. Sporting Marconia e dal Centro di Formazione Stars 2019 Tancredi Dino, vedrà i nostri piccoli atleti scendere in campo insieme ai propri beniamini in una partita del massimo campionato di calcio nazionale. Il tutto preceduto da un test match il 29 ottobre 2022 e un tour dello stadio “Carlo Castellani” il giorno dopo la partita ufficiale di Serie A. La sensibilità a tematiche sociali e di sport in generale, vanno incentivate e nel tempo coltivate, in quanto sono veicolo di valori sani ed importanti sotto ogni punto di vista. L’augurio è quello che questo “evento pilota” sia il primo di una lunga serie di iniziative volte a far crescere i nostri ragazzi anche con esperienze di spessore al di fuori del nostro territorio, in palcoscenici importanti ed oggettivamente molto seguiti.

