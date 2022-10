Condividi subito la notizia

Riparte SouxBari – Spazio Murat, la scuola di architettura per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni di Farm Cultural Park. Mercoledì 12 ottobre, alle ore 18.30, si terrà, nello Spazio Murat, l’open day di presentazione della nuova edizione della scuola che quest’anno avrà come temi lo sguardo femminile e l’inclusività.

“Radical she” è il nome del programma del nuovo corso, in cui le piccole e i piccoli progettisti lavoreranno insieme ai docenti sul punto di vista femminile, in un’ottica di inclusività in cui racconti, parole, sensi, gesti e stili di vita vengano trattati in modo paritario. A partire dall’immaginazione, fino alla realizzazione di cantieri, strade, piazze e città troppo spesso finora abbiamo visto emergere una visione dominante, quella maschile. Attraverso questo percorso, che si svilupperà tramite il gioco e l’interazione, si intende stimolare nelle piccole e nei piccoli protagonisti uno spettro più ampio, comprensivo di tutte le individualità e le collettività.

Il ciclo di lezioni partirà il 28 ottobre e proseguirà ogni venerdì, dalle 15.30 alle 18.00, fino a maggio.

SouxBari è la scuola di architettura per bambine e bambini nata in seno all’esperienza di Farm Cultural Park, a Favara, la prima in Italia, la seconda al mondo. È specializzata in attività̀ educative dopo scuola, legate all’urbanistica, all’architettura e all’ambiente, alla costruzione di comunità̀, ma anche all’arte, al design, all’agricoltura urbana e all’educazione alimentare.

Ingresso libero con prenotazione su souxbari@sou-schools.com.

