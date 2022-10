Condividi subito la notizia

Si svolgerà domani, martedì 12, e mercoledì 13 ottobre, negli spazi di Casa delle Culture, il workshop di cittadinanza attiva finalizzato alla promozione del dialogo interculturale e alla lotta contro i fenomeni discriminatori. “Vulnerabilità e cura. Dalla discriminazione alla partecipazione” è il titolo della due giorni aperta a operatori sociali, mediatori interculturali, animatori giovanili e insegnanti. L’iniziativa è promossa dal centro polifunzionale Casa delle Culture, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato comunale al Welfare e gestito da Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio, in collaborazione con Associazione SUD.

L’obiettivo dei workshop è quello di rafforzare le conoscenze, le competenze e le attitudini che favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine, nativi e migranti, ai processi democratici che si fondano sui valori dell’uguaglianza, fraternità, libertà, solidarietà e accoglienza. Le attività si rivolgono a un gruppo di 15-30 partecipanti interessati/e ai temi legati alla discriminazione nelle sue diverse forme. I workshop, condotti da Maria Ancona di Associazione SUD, utilizzano principalmente le metodologie dell’educazione non-formale.

Il workshop ha una durata complessiva di 6 ore e si articola in due appuntamenti di 3 ore ciascuno presso gli spazi di Casa delle Culture, in via Barisano da Trani (quartiere San Paolo), come di seguito specificato:

• Mercoledì 12 ottobre – ore 15.00 -18.00

La discriminazione. Cos’è? Chi la pratica? Chi la subisce? Perché ci interessa? Come contrastarla?

• Giovedì 13 ottobre – ore 15:00 -18:00

La partecipazione. Cos’è? Chi e perché la ostacola? Come e perché praticarla?

Per info e iscrizioni è possibile scrivere alla mail iscrizioni.casadelleculture@reteoltre.it o telefonare allo 080.6933798.

La collaborazione tra Casa delle Culture e Associazione SUD è nata a seguito della visita, organizzata dalla stessa associazione, di una delegazione di docenti e dirigenti scolastici della regione dell’Alsazia (Francia) svolta in Puglia lo scorso mese di aprile. La visita intendeva fornire elementi di conoscenza e aggiornamento in relazione all’inserimento e l’accompagnamento di studenti stranieri nel circuito scolastico italiano, sia minori sia adulti. Da questa esperienza, Associazione SUD e i responsabili di Casa delle Culture hanno espresso la volontà di proseguire la collaborazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di educazione e inclusione dei soggetti vulnerabili e a rischio di esclusione, come definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, avendo come beneficiari privilegiati i giovani, le donne, i migranti.

Attraverso laboratori, iniziative, attività, presentazioni, spettacoli, mostre, Casa delle Culture vuole essere punto d’incontro tra la realtà migrante e la cittadinanza. Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali e inclusivi.

