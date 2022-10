Condividi subito la notizia

Autunno di prevenzione alla Casa della Salute dei bambini/e, il servizio dell’assessorato comunale al Welfare realizzato presso il Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca (viale Unità d’Italia 63/c) e rivolto a tutti i cittadini, con appuntamenti gratuiti previa prenotazione all’indirizzo email csf.carrassi@progettocitta.org.

Tra ottobre e novembre 2022, un ricco programma di appuntamenti dedicati alla prevenzione e al benessere con screening dentali e oculistici, approfondimenti sull’allattamento al seno, incontri di promozione della lettura e dell’ascolto musicale ma anche momenti rivolti agli adulti per offrire loro strumenti adeguati per parlare di sessualità con i più piccoli.

La Casa della Salute dei bambini/e è un presidio innovativo che si rivolge alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie per diffondere la cultura della prevenzione e l’educazione al benessere, oltre che per sostenere quanti si trovano in situazione di disagio legato a lunghe ospedalizzazioni, anche in caso di long covid.

Il servizio prevede screening gratuiti, attività di informazione sulla salute e di promozione del benessere in tutte le sue forme.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

Ottobre

• 11 ottobre

ore 17.30: dott.ssa Tetiana Skrypets (Ematologa), malattie oncologiche – prevenzione e spiegazione

• 13 ottobre

ore 10.00: dott. Mauro Scattarella (Gastroenterologo) – incontro informativo / divulgativo sulle malattie genetiche

• 14 ottobre

ore 16.00: dott. Vitantonio Uggenti (Odontoiatra) – screening dentale per minori

• 14 ottobre

ore 16.00: dott.ssa Mina Panzarino (Pedagogista ANPE Puglia e Basilicata) – consulenze pedagogiche

• 15 ottobre

ore 17.00: dott. Vincenzo Frappampina (Pediatra) – progetti “Nati per leggere” e “Nati per la musica” – incontro di promozione della lettura ad alta voce e dell’ascolto della musica fin dalla nascita

• 18 ottobre

ore 10.00: associazione “Vivere a Colori” – animazione c/o i reparti dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII

• 21 ottobre

ore 18.00: dott. Giuseppe Borracci – incontro informativo sulle nozioni di primo soccorso e pronto intervento

• 25 ottobre

ore 16.00: medici dentisti volontari della OdV SOPHI (Solidarietà odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia) – salute della bocca: intercettare le abitudini viziate per prevenire l’insorgenza di malocclusioni dentarie

• 29 ottobre

ore 16.00: dott.ssa Valentina Bosco (Pediatra) e medici dentisti volontari della OdV SOPHI- Allattamento al seno oppure artificiale? – Salute della bocca: metodiche di igiene orale personalizzate.

Novembre

• 12 novembre

ore 9.00: dott. Cascella (Oculista – Medicina Generale) – screening oculistico gratuito – Refrazione ed esame fondo, con l’ausilio dell’optometrista dott. Luca De Giglio

• 16 novembre

ore 18.00: dott.ssa Francesca Tommaselli – parlare della sessualità ai figli

• 18 novembre

ore 16.00: dott. Vitantonio Uggenti (Odontoiatra) – screening dentale per minori

• 23 novembre

ore 16.30: associazione “Vivere a Colori” – animazione c/o i reparti dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Per info e prenotazioni: 080 87.64.746 e csf.carrassi@progettocitta.org.

