Condividi subito la notizia

Alla luce delle sollecitazioni pervenute e della grande attenzione sul “Contributo mensile gas Regione Basilicata“, visto l’incontro di domani con i Comuni lucani, si posticipa l’avvio della trasmissione dell’autocertificazione (finalizzata all’ottenimento del contributo che coprirà integralmente la spesa per il gas naturale in bolletta), sia tramite Spid che fisicamente presso gli uffici comunali.

Nella giornata di domani saranno date tutte le informazioni definitive, tra cui la modulistica completa alla quale tutti dovranno attenersi. Si comunica infine che la tempistica per la presentazione dell’autocertificazione sicuramente sarà allungata rispetto ai cinque giorni di cui alla precedente comunicazione.

Correlati