🚩🚩AVVISO IMPORTANTE🚩🚩

L’Assessorato alle Politiche Sociali e Servizi al Cittadino in relazione a quanto previsto dalla Regione Basilicata, ovvero all’invio di una autocertificazione rilasciata da tutti i cittadini lucani per usufruire dello sconto sulle fatture del gas

COMUNICA CHE

a partire da Lunedì 10 Ottobre fino a Venerdì 14 Ottobre, avvierà uno sportello di assistenza a tutti i cittadini che vorranno supporto alla compilazione dell’autocertificazione e che NON sono in possesso di SPID.

Al fine di garantire a tutti l’accesso a detta assistenza è previsto il seguente calendario dislocato sul territorio come segue:

📍 PISTICCI – ATRIO PALAZZO GIANNANTONIO

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

📍 MARCONIA – DELEGAZIONE COMUNALE

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

📍 TINCHI – EX SCUOLA (SEDE SEGGIO ELETTORALE)

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

📍 PISTICCI SCALO – EX SCUOLA (SEDE SEGGIO ELETTORALE)

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Si ricorda a tutti di recarsi negli orari e nei luoghi sopra indicati muniti di:

🟩 Fotocopia della carta di identità e codice fiscale;

🟩 Ultima fattura emessa dal fornitore del Gas;

🟩 ………. una buona dose di pazienza!!!!

Per chi volesse procedere in autonomia, allego il link di collegamento al modulo di autocertificazione:

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3085442&value=regione

