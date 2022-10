Condividi subito la notizia

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 07.00 circa, sono intervenuti per incendio porticato in largo Gerardo Pinto a Venosa (Pz).

I VV.F. sono stati allertati da alcuni abitanti della zona, mentre i condomini del fabbricato interessato dall’incendio non si erano accorti di quanto stesse accedendo.

La Sala Operativa VV.F. ha subito inviato sul posto squadre da Palazzo San Gervasio e Melfi ed una dalla sede centrale a supporto con autobotte ed autoscala.

All’arrivo, i Vigili del fuoco hanno subito evacuato il fabbricato letteralmente invaso dal fumo, circa 8 famiglie tratte in salvo.

Del materiale vario accatastato sotto al porticato, per cause in corso di accertamento, si è incendiato creando grossi danni al porticato, a seguire perizia tecnica atta a stabilire l’agibilità del fabbricato.

I VV.F. sono intervenuti con due autopompe, un fuori strada, un’autobotte, un’autoscala ed un’autovettura per un totale di sedici unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e 118.

