Condividi subito la notizia

Il Rettore della Mississippi State University David Shaw e Domenico Parisi, senior advisor for European and Data Science Development dell’Ateneo statunitense, saranno in visita all’Università del Salento il prossimo lunedì 10 ottobre 2022 per una giornata dedicata all’approfondimento di tematiche di cooperazione soprattutto nel campo delle “smart technologies for sustainable agriculture”: «Una giornata organizzata dopo un proficuo incontro conoscitivo avvenuto lo scorso giugno», spiega il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, «che sarà occasione per sottoscrivere un accordo formale di collaborazione e per gettare le basi di prossimi concreti progetti che, a partire dal nostro territorio, potranno avere respiro internazionale».

La giornata si aprirà in Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce), dove sono stati programmati tra l’altro incontri con il CREA, la Fondazione Sylva e il DAJS – Distretto Agronomico Jonico salentino per la presentazione dei progetti che, in collaborazione con UniSalento, mirano alla riforestazione e/o rigenerazione dei territori colpiti dalla Xylella. Verrà inoltre presentata l’Infrastruttura Lifewatch e si terrà un incontro con gli Assessori regionali allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, all’Ambiente Anna Grazia Maraschio e all’Università Sebastiano Leo.



La sottoscrizione della convenzione tra l’Università del Salento e la Mississippi State University avverrà alle ore 11.30 nella Sala del Consiglio del Rettorato (primo piano): la stampa è invitata.

Nel pomeriggio si terrà una visita nel campus Ecotekne e, alle ore 16.30, un incontro presso la “Community library”(presso il Museo dell’Ambiente) con i ricercatori e le ricercatrici UniSalento di area AgroTech.

Correlati