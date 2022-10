Condividi subito la notizia

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del suo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento, si passa alla fase successiva per la costituzione della Consulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ginosa.

Ogni ragazzo e ragazza che abbia un’età compresa tra i 13 ed i 19 anni e abbia la residenza nel territorio di Ginosa o Marina di Ginosa può candidarsi come membro della Consulta.

Coloro che intendono candidarsi dovranno presentare apposita richiesta entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 25 ottobre 2022.

Ogni ragazzo e ragazza con un’età compresa tra i 13 e i 19 anni residente nel territorio di Ginosa o Marina di Ginosa potrà votare esprimendo al massimo due preferenze (una donna e un uomo).

Il modulo per la candidatura è disponibile presso l’Ufficio Cultura e presso la Delegazione Comunale di Marina di Ginosa ed è inoltre scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ginosa.

La Consulta rappresenta un utile strumento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per favorire la partecipazione, l’impegno ed il coinvolgimento dei più giovani rispetto alle principali scelte che incidono sulla vita della città, educare al rispetto delle idee altrui ed al confronto al fine di giungere ad obiettivi condivisi, infondere e far crescere il senso delle istituzioni nei più giovani e, di conseguenza, riportare i ragazzi e le ragazze a credere nella politica, offrendo agli amministratori comunali l’opportunità di conoscere il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sulla vita dei giovani in città.

