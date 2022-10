Condividi subito la notizia

DOMENICA 9 OTTOBRE L’ACCHIATURA TEAM GAME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI RUDIAE A LECCE



Domenica 9 ottobre, in occasione diF@Mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Parco Archeologico di Rudiae in collaborazione con 34° Fuso e Puglia Musei, organizza L’acchiatura team game, un evento per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni. Si tratta di un’esperienza educativa che ci porterà alla scoperta del Parco Archeologico giocando con i contenuti storici tra i resti dei monumenti messapici e romani nell’area di Fondo Acchiatura e dell’anfiteatro. “Acchiatura” è un termine dialettale salentino derivato dal verbo acchiare (it. trovare), che indica il ritrovamento di un bene prezioso di grande valore. Dopo un’escursione guidata, che permetterà di acquisire conoscenze utili al gioco, l’esperienza prevede la realizzazione di una sfida a squadre con prove da superare per aggiudicarsi la vittoria finale. La ricerca della soluzione di indovinelli ed enigmi legati ai monumenti ed ai personaggi vissuti a Rudiae duemila anni fa, farà diventare l’antica città, nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.), un campo da gioco sul quale sfidarsi proprio come avveniva nei combattimenti nell’anfiteatro. Un album da gioco sarà lo strumento educativo che guiderà la sfida. Inoltre a tutte le partecipanti e i partecipanti, sarà consegnato un taccuino di Geronimo Stilton, testimonial F@Mu 2022. Il Parco Archeologico di Rudiae è fruibile grazie a un accordo di promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, il Comune di Lecce e la società Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL (A.R.Va) spin-off Unisalento.

