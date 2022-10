Condividi subito la notizia

Da domenica 9 ottobre nel Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale di Cutrofiano prende il via la rassegna di appuntamenti autunnali organizzata e promossa dall’associazione di promozione sociale 34° Fuso in collaborazione con l’amministrazione comunale e i volontari del Servizio Civile. Tutte le attività cercano di venire incontro alle esigenze della comunità per vivere gli spazi del polo Biblio-Museale come luoghi di socialità e incontro dove poter sviluppare interessi e passioni, senza dimenticarne il valore storico-culturale. Primo appuntamento domenica 9 ottobre (dalle 10:30 alle 12:30) in occasione di F@MU – Giornata nazionale delle famiglie al museo con una visita per genitori e bambini per ragionare sul tema della diversità partendo dalla collezione museale di Cutrofiano.

In autunno ripartono anche gli incontri settimanali e mensili: “My fairy books”, laboratorio di lettura e di inglese rivolto a bambine e bambini di età prescolare (sabato mattina dalle 10 alle 12), Knit tea – tessere in biblioteca per imparare il lavoro a maglia e il ricamo e riconquistare un tempo di lavoro rallentato attraverso il dialogo e la conversazione su libri e cultura gustando tè e tisane (mercoledì alle 18:30), Lettori tutto l’anno, laboratorio di letture rivolto a bambine e bambini a partire da 6 anni (ogni terzo venerdì del mese dalle 17:30 alle 19) e Parole in circolo – Il club del libro, incontri di confronto e discussione su un tema scelto e comunicato in anticipo ai membri del gruppo (da novembre). Lunedì 31 ottobre dalle 17:30 alle 19 da non perdere Halloween al Museo con letture a lume di candela di albi illustrati paurosi.

Istituito nel 1985 come semplice esposizione di terrecotte tradizionali prodotte in passato dagli artigiani locali, il Museo della Ceramica di Cutrofiano si è arricchito nel tempo attraverso donazioni e acquisti, svolgendo un ruolo importantissimo per la valorizzazione di un’attività che sin dall’antichità ha caratterizzato l’economia locale. Dalla sua fondazione convive con la Biblioteca comunale, in cui esiste una sezione speciale dedicata agli studi sulla ceramica. Suddivisa per tipologie, la collezione abbraccia un arco cronologico che va dal Neolitico al secolo scorso e si compone di quattro distinte sezioni che raccolgono materiale ceramico e strumenti di lavoro proveniente dal territorio di Cutrofiano e da altri centri vicini.

Info e prenotazioni

0836512461 – museobibliotecacutrofiano@gmail.com

