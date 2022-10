Condividi subito la notizia

Correva l’anno 1972 quando lo storico duo automobilistico composto da Sandro Munari e Mario Mannucci vinse il 41° Rally di Montecarlo a bordo della bellissima Lancia Fulvia Coupé HF. Oggi, a distanza di 50 anni da allora, Targa Puglia – club affiliato Aci Storico – in collaborazione con Aci Bari Bat e con il Lancia Club Italia celebra quella storica vittoria a Bari, con un raduno e un incontro a cui prenderanno parte alcuni dei protagonisti di quelle memorabili giornate.

Appuntamento domenica 9 ottobre a partire dalle ore 11 presso Largo Giannella, Lungomare Nazario Sauro di Bari: qui le bellissime auto storiche del Lancia Club Italia, tra cui proprio alcuni splendidi esemplari di Lancia Fulvia Coupé HF, si raduneranno per un’esposizione statica aperta al pubblico fino alle ore 13.30.

Ospiti d’eccellenza della mattinata saranno Cesare Fiorio, storico direttore sportivo di Lancia e le consorti dei due campioni automobilistici: Flavia, moglie del pilota Sandro Munari e Ariella, moglie del suo amico e navigatore Mario Mannucci.

Alle ore 11.45 l’evento proseguirà all’interno della sede della Città Metropolitana di Bari dove i tre ospiti d’onore, insieme a Michele Perla, presidente di Targa Puglia, Francesco Ranieri, presidente dell’Aci Bari Bat e Giuseppe Stancati, presidente del Lancia Club Italia, ripercorreranno le gesta dello storico equipaggio, gli aneddoti di vita, di amicizia e le migliori performance sportive, alternando i racconti con la presentazione di cimeli e la proiezione di immagini fotografiche e antichi filmati dei giorni della storica vittoria.

In occasione dell’evento sarà, infine, presentato ufficialmente al pubblico il nuovo libro dal titolo “Cent’anni di Automobilismo Sportivo in Puglia” (Giuseppe Laterza Editore) scritto da Michele Perla,: una raccolta di testimonianze, racconti e immagini che tracciano la storia, lunga più di un secolo, di uno dei più longevi Automobili Club d’Italia. Il volume fissa nel tempo, come una vera e propria memoria storica, gli avvenimenti sportivi automobilistici salienti degli ultimi 100 anni e censisce più di 600 gare svoltesi in Puglia: cento anni di storie, aneddoti, personaggi ma anche risultati, classifiche, specifiche tecniche. Il tutto, impreziosito dalla prefazione di Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, che ricorda quanto l’Ente sia stato, nel tempo, promotore e organizzatore delle più importanti gare automobilistiche che, nell’ultimo secolo di storia, sono state corse nella nostra regione.

