Sarà avviato lunedì 10 Ottobre il servizio di refezione scolastica “a ridotto impatto ambientale” della città di Martina Franca, affidato in concessione alla RTI Pastore srl e Valle d’Itria Food Service srl che garantirà il pasto a circa 600 bambini suddivisi tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Come già annunciato, il centro cottura sarà ubicato sul territorio, elemento rientrante tra i requisiti imprescindibili previsti nelle condizioni del disciplinare di gara.

“Un lavoro svolto nel corso di tutta l’estate con grande dedizione e meticolosità – sottolinea l’Assessore alle Politiche Educative e Formative Carlo Dilonardo – grazie alla cura degli Uffici preposti – Pubblica Istruzione e Appalti e Contratti – al fine del raggiungimento di questo importante obiettivo. Vigileremo costantemente affinché i nostri piccoli studenti e i loro genitori possano usufruire del servizio garantendo qualità e massima attenzione. Le procedure sono state espletate con tempi record e, dopo un incontro conoscitivo tra l’Azienda e i Dirigenti Scolastici, il servizio sarà attivato già dall’inizio della prossima settimana”.

Per le modalità di iscrizione e per tutti i dettagli è possibile consultare il sito del Comune di Martina Franca www.comune.martinafranca.ta.it dove sarà possibile reperire le informazioni utili. L’azienda si è dotata anche di un front office per ricevere direttamente le iscrizioni che potranno essere effettuate anche online.

