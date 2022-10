Condividi subito la notizia

«Abbiamo attivato importanti procedure di innovazione, il prossimo obiettivo sarà l’intera copertura cittadina della raccolta differenziata». Così il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli durante i lavori del Re-think – Circular Economy Forum, che si è svolto per il secondo anno consecutivo a Taranto. Un evento organizzato da Tondo in collaborazione con Eurota Ets. La società in house del Comune di Taranto presente con un suo stand informativo, affidato alle “Sentinelle dell’Ambiente”, per i tre giorni della manifestazione.

«Orgogliosi di essere nuovamente ospiti di questa kermesse che mette in luce le realtà positive nel settore della tutela dell’ambiente. Su questo argomento, Taranto diventa capitale. È il nostro impegno, l’obiettivo primario dell’amministrazione Melucci» continua Mancarelli. «In questo ambito, continua il nostro lavoro nell’utilizzo dell’autocompattatore totalmente elettrico a zero emissioni in atmosfera, utilizzato per la raccolta dei rifiuti differenziati a Taranto, che viene ricaricato da stazioni alimentate da pannelli fotovoltaici. Un ciclo completo di energia totalmente pulita».

Innovazione, rispetto per l’ambiente e ricerca: «Ricordiamo il progetto di Kyma Ambiente con il Politecnico di Bari, sede di Taranto, finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica, per il riciclo dei cosiddetti RAEE. Si tratta di vecchi apparecchi elettronici come televisori, cellulari, monitor, conferiti nei nostri Centri Comunali di Raccolta e che, grazie agli esperti del Politecnico, vengono triturati in piccoli pezzi ricavando metalli e sostanze riutilizzabili. Altro importante esempio di economia circolare». Prospettive per i prossimi mesi: «Non ci fermiamo – conclude il presidente di Kyma Ambiente – gli obiettivi sono molti, potenziando la raccolta differenziata, continuando ad innovare ma con il fine sempre presente di garantire igiene, decoro e tutela dell’ambiente ai cittadini di Taranto».

