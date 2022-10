Condividi subito la notizia

Profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Grimolizzi, Consigliere e Assessore Provinciale per la Democrazia Cristiana dal 1975 al 1985, è stata espressa questa mattina dal Presidente dell’Ente Christian Giordano e dal Consigliere Provinciale Enzo Bufano.

La sua storia di protagonista delle istituzioni, è stato anche Sindaco di Barile dal 1968 al 1975 e promotore della prima cooperativa olearia, “ci lascia il ricordo di uomini che nel rappresentare il territorio di appartenenza, – hanno evidenziato Giordano e Bufano – aveva bene in mente l’obiettivo di lavorare per garantire migliori condizioni di vita ai suoi concittadini ed un’attenzione particolare negli interventi delle istituzioni che fossero indirizzati a garantire eguali diritti.

Di questi esempi, per come ci è stata tramandata la storia, abbiamo bisogno nell’azione che da nuovi amministratori della Provincia stiamo provando a mettere in campo. Vadano alla sua famiglia ed a quanti gli sono stati vicini, le condoglianze sincere dell’intero Consiglio Provinciale di Potenza”.

