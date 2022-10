Condividi subito la notizia

Matera Plogging, con la collaborazione di Legambiente Matera, UISP Matera e Fridays For Future Matera, organizza per domenica 9 ottobre 2022 la 38a Tappa del Giro d’Italia di Plogging.

Il Giro di Italia di Plogging è un’idea nata da diverse associazioni sparse in tutta Italia, che si occupano di sensibilizzazione alla salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio.

L’idea, semplice, ma al tempo stesso molto ambiziosa, è stata quella di ispirarsi al celebre Giro d’Italia di ciclismo. Non si tratta però di una gara in bicicletta, ma un vero e proprio Giro di Italia di attività di plogging, in cui i volontari chiamati a raccolta si sono dati e si daranno appuntamento per ripulire, in cammino, una determinata area del proprio territorio. Tutti, insomma, “armati” di guanti, buste e desiderio di migliorare il Pianeta.

L’iniziativa in programma a Matera domenica 9 ottobre non sarà una gara agonistica, ma una giornata in cui giovani e meno giovani, accomunati dal comune senso della cura faranno vincere la cura per l’ambiente e la cultura. Nel corso della camminata, infatti, sono previsti tre momenti di approfondimento culturale. Il primo, a cura di Uisp, sul plogging come disciplina sportiva e come buona pratica per l’esercizio fisico e per la tutela dell’ambiente. Il secondo, a cura di Legambiente, sugli elementi naturali della Murgia Materana e sul Sistema delle cave settecentesche che si costeggeranno lungo il percorso. La terza, a cura degli organizzatori di Matera Plogging, sarà invece tenuta all’arrivo con la valutazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti raccolti, sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul regolamento comunale per la raccolta volontaria dei rifiuti. Considerata la partecipazione di Fridays For Future, sarà anche l’occasione per dare risonanza alla neo istituita Consulta Giovanile del Comune di Matera quale strumento di partecipazione attiva dei giovani alla vita amministrativa della Città.

Il Giro d’Italia di Plogging, partito il 23 gennaio da Pordenone, sta attraversando tutta l’Italia in ben 46 tappe. Dopo la tappa materana, il Giro proseguirà domenica 16 ottobre a Nova Siri. L’ultima tappa è in programma il 27 novembre a Cagliari.

L’appuntamento rivolto a tutte le cittadine ed i cittadini, grandi e piccoli è per domenica 9 ottobre con raduno alle ore 9:30 presso il Mercato ortofrutticolo di Piccianello. L’avvio delle attività è prevista per le ore 10:00 subito dopo il saluto del Sindaco di Matera Domenico Bennardi. Il gruppo partirà quindi percorrendo Via San Vito e, giunti presso il Parco delle Cave, risalirà percorrendo un tratturo verso Via San Pardo per rientrare, intorno alle ore 12:00 al punto di partenza per la consegna dei rifiuti raccolti e per la conclusione della manifestazione.

