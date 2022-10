Condividi subito la notizia

“Una raccolta di piccoli poemetti, partiture per la voce scritte in più fasi, dal 2002 al 2020.” Così Mauro Marino descrive il libro “Di politica e d’amore (edizioni Spagine)” – “un modo per raccogliere le molte forme del senso e del discorso”. Con Mauro Marino si aprirà il calendario degli appuntamenti di ottobre di Piacere! Letture in libreria, da Mondadori Bookstore in piazza Vittorio veneto sabato 8 ottobre alle 19.

L’autore, nato a Lecce, è curatore editoriale, poeta, e dal 1999 dirige con passione e con dedizione l’attività del Fondo Verri aperto in memoria dello scrittore salentino Antonio L. Verri, che è diventato un punto di riferimento della cultura e della poesia detta a voce alta in Puglia. Allievo e collaboratore di Danilo Dolci, con tanta esperienza di teatro, impegnato costantemente come giornalista e come operatore culturale, conduce laboratori di espressione creativa nell’ambito della prevenzione e la cura di diverse forme di disagio; è attivo nell’editoria indipendente, nella scrittura e nello scouting più illuminato. “Continua il nostro itinerario tra le diverse forme delle parole” sottolineano gli organizzatori della rassegna Antonella Ciervo, Silvana Kuhtz e Antonio Sacco, “questa volta avremo con noi un poeta impegnato in politica, nel senso più alto del termine, una persona che fa azione per la polis, che si spende incessantemente e da tanti anni, con attività di animazione culturale a Lecce e nel Salento. Un riferimento per molti. Anche sabato prossimo faremo un viaggio attraverso le parole che emergono dai libri, attraverso ciò che va oltre, e con le parole muove.”

Piacere! Letture in libreria rientra nell’ambito del Festival della Parola | Abitare poeticamente la città -quel che resta del bello, coordinato da LeggoQuandoVoglio|Poesia in Azione, si avvale del patrocinio gratuito del Comune di Matera e Università degli Studi della Basilicata. Nel mese di ottobre è realizzato con il sostegno di Cna Basilicata e con la collaborazione di Cittàchelegge, Liceo Duni Levi, Nature-City Lab-Unibas, Mondadori Matera, Noi Ortadini Aps, Matera Hub, ArtePollino, Maison dAx e University of Ljubljana.

Scrivi a info@poesiainazione.it per avere informazioni

