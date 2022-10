Condividi subito la notizia

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV” di Pisticci celebra la “2° Giornata nazionale di sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico” organizzando in Basilicata tre importanti iniziative che vedono il patrocinio di Europa Donna Italia, della FAVO – Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia e di FAVO Donna, della Commissione regionale pari opportunità della Basilicata e dei Comuni di Pisticci e Rotondella.

Si comincia venerdì 14 ottobre alle ore 9:00 a Tinchi di Pisticci, dove, alla presenza dell’assessore alla sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, del sindaco di Pisticci Domenico Albano e della componente della CRPO, Veronica Casalnuovo, si attiverà una due giorni di controlli gratuiti per giovani donne con età non rientrante in quelle previste dagli screening regionali. Le ecografie gratuite saranno effettuate il 14 e il 20 ottobre grazie all’impegno generoso di tre medici radiologi dell’IRCCS CROB, che donano il proprio tempo e la propria professionalità: Aldo Cammarota, Giusy Dinardo e Antonello Villonio.

Focalizzerà tutta l’attenzione sul tumore metastatico, con il quale oggi in Italia convivono circa 45.000 donne, l’iniziativa che si terrà domenica 16 ottobre alle ore 17, a Palazzo Ricciardulli di Rotondella.

Con il coordinamento della giornalista Maristella Montano, dopo i saluti del sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, e introdotti dalla consigliera di Agata, Laura Pastore, interverranno la Presidente regionale Donne Impresa di Confartigianato, Rosa Gentile, la psicologa esperta in psiconcologia, Antonella Magno, il direttore del Day Hospital Oncologico dell’IRCCS CROB, Raffaele Ardito, e e la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità della Basilicata, Margherita Perretti.

Da Rotondella, Agata unirà la voce lucana a quella di altre 184 associazioni che in tutta Italia organizzeranno manifestazioni in occasione della seconda “Giornata di sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico”, nell’ambito della campagna di informazione nazionale “Una voce per tutte. Esserci è importante, essere ascoltate è fondamentale”. È così che, anche in Basilicata, Agata darà voce alle donne con tumore metastatico (ed anche a quante ci sono state portate via da un TSM), rilanciando le 5 richieste del manifesto di Europa Donna Italia, finalizzate a migliorare la loro qualità della vita e a rivendicare alcuni diritti: attivazione di percorsi di cura specifici, che riducano le liste di attesa e mettano al servizio della donna un team multidisciplinare; creazione di un database accessibile che riporti tutti gli studi clinici presenti in Italia, validato dal Ministero della Salute; accesso agevolato ai farmaci innovativi, non ancora disponibili nel nostro Paese, con accelerazione nel processo di approvazione dei nuovi farmaci; supporto di uno psico-oncologo e professionisti dedicati al benessere psicofisico; accelerare l’iter di accertamento dell’invalidità civile.

A questo link è possibile guardare il video realizzato per la “Seconda giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico”, a cui aderisce l’associazione Agata:

Correlati