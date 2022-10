Condividi subito la notizia

In particolare, per quanto riguarda il Vulture Melfese/Alto Bradano (un’area talmente grande, come persino il nome ricorda!), nel comunicato non si esplicita chiaramente quale dei due attuali distretti (Venosa o Melfi) rischia di essere soppresso in favore dell’altro.

Ormai, con tutto quello che ha dovuto subire Venosa da parte dei governi regionali che si sono succeduti sino ad oggi, non meraviglierebbe un ennesimo accanimento contro la cittadina oraziana!

Quando, infatti, “abbiamo perso l’ospedale” (perché si decise di mantenerlo a Melfi!), Venosa mantenne il suo Distretto sanitario con il suo Presidio ospedaliero distrettuale: e questa situazione deve permanere!

Del resto, è impensabile che un cittadino di Genzano, ad esempio, debba recarsi sino a Melfi per vedersi erogare un servizio in Distretto: parliamo di un’area troppo grande, la più popolosa della Basilicata, e per di più servita da infrastrutture stradali da terzo mondo!

A tutto questo ci avete pensato? Noi ci auguriamo di sì o, altrimenti, ci attenderà un’altra mobilitazione permanente e, questa volta, senza restrizioni Covid, confidiamo nella partecipazione massiva della popolazione!

Gianni Leggieri, Consigliere Regionale M5S Basilicata

Marianna Iovanni, Sindaca di Venosa

