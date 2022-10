Condividi subito la notizia

Il libro di Vincenzo Montano “Rubens il partigiano e altri racconti” (Edigrafema Edizioni) verrà presentato venerdi 7 ottobre, alle ore 18.30, nel Centro Tilt di Marconia. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pisticci e dell’assessore comunale alla Cultura, Domenico Albano e Antonio De Sensi, interverranno e dialogheranno con l’autore l’editrice Antonella Santarcangelo, la scrittrice Claudia Formiconi e il direttore del laboratorio di genetica dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, Domenico Dell’Edera. Modererà l’evento il direttore del Cineparco Tilt, Rocco Calandriello.

Sono undici i racconti contenuti nell’opera che si fanno quadri di esistenze, coppie di protagonisti a tracciare una narrazione abitata da personaggi il cui tempo trascorre, cambia, separa. La giovinezza, le speranze, i rimpianti. Le lotte per un’esistenza nuova, donne muse d’amore e uomini che combattono per la libertà.

L’autore traccia immagini pacate, lucide, eleganti e dipinge soggetti che lasciano il segno, animati da sentimenti di giustizia e mai banali. Narrazioni in equilibrio tra paradosso e ironia, passato e presente, dense di passioni, riferimenti storici e letterari dettati da umana sensibilità.

Correlati