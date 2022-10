Condividi subito la notizia

Guarda la luna… Guarda la bianca luna, lì in alto in quel cielo blù diamantato di stelle, e se allunghi le tue braccia potresti riuscire anche ad abbracciarla. Guarda la luna che dall’alto, materna ti guarda bianca e dolce come il latte che suggevi dal seno della tua mamma, che ora non è più lì con te, ma lì in cielo tra le stelle. Guarda in alto nel cielo della tua notte buia, e vi troverai la bianca e materna luna ad accompagnarti nel mondo dei sogni, dove torni a vedere orizzonti perduti, e dai quali non vorresti risvegliarti mai piú. Mai più. Mai più…

Vito Coviello

