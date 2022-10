Condividi subito la notizia

In riferimento al Bando per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado, si comunica che possono essere ammessi a beneficio anche le domande presentate da famiglie o studenti appartenenti a Paesi Terzi, ancorché privi di residenza in questo Comune e nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, purché frequentanti le scuole di questo territorio.

Le domande possono essere presentate, esclusivamente on line, fino alle ore 23,59 del 20 ottobre 2022.

Informazioni possono essere richieste all’Ufficio Scuola tel. 0835-585746, e-mail: scuola@comunedipisticci.it.

