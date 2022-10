Condividi subito la notizia

Nella tarda serata di ieri, in via Meridionale a Grassano, in provincia di Matera, Mario Marchetta, 35 anni, sarebbe stato ucciso a coltellate nel suo bar, Il “Kilo”, dopo essersi rifiutato di dare da bere a un cliente, un ventenne del posto. Pare, secondo gli investigatori, che Marchetta si sia rifiutato di dare da bere al ventenne, il quale sarebbe ritornato nel bar e avrebbe colpito il trentacinquenne con un coltello. Marchetta è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Carlo di Potenza, ma purtroppo è deceduto per le gravi ferite. Il giovane di 20 anni si è costituito in caserma ed è stato condotto in carcere a Matera. Vicinanza alle famiglie da parte del sindaco Luberto, che ha indetto il lutto cittadino in occasione dei funerali di Mario Marchetta.

