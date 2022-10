Condividi subito la notizia

Hanno sottoscritto nei giorni scorsi il contratto sedici nuovi Collaboratori amministrativi che andranno a potenziare le unità operative del Dipartimento Amministrativo valorizzando, per la prima volta nella storia dell’ASM di Matera, competenze e professionalità interne di grande valore.

Nelle more del Concorso unico per Collaboratori amministrativi, è in corso di pubblicazione la graduatoria relativa all’avviso per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori amministrativi, da cui si prevede di assumere circa 20 unità.

A questi si aggiungeranno, a breve, anche sette assistenti amministrativi, che stanno ultimando le visite mediche e che verranno assunti a tempo determinato a seguito dello scorrimento della graduatoria del Comune di Ferrandina, in attesa del relativo concorso unico regionale.

Inoltre, il Collegio Tecnico ha ultimato i lavori ed ha approvato in via definitiva la graduatoria per l’attribuzione delle Progressioni orizzontali (PEO 2021) e nella prossima delegazione trattante per il comparto verrà approvato il bando per la terza tranche relativa alla PEO 2022.

Sono state ultimate anche le procedure dell’avviso indetto con deliberazione n. 497 del 25.07.2022, per la ricognizione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari, assunti a tempo determinato e in possesso dei requisiti (di cui all’art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021), finalizzato all’assunzione diretta a tempo indeterminato (procedura di stabilizzazione). Sono pervenute 47 domande di cui 24 riguardano infermieri e 6 oss, oltre ad altri profili sanitari e amministrativi

Numeri che vanno ad aggiungersi alle 22 assunzioni relative avviso interno finalizzato immissione in ruolo (ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.), di personale del Comparto e della Dirigenza Area Sanità, proveniente da altre Aziende o Enti del SSN o da altre PP.AA., in posizione di comando o in assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001 presso l’ASM, portando il totale complessivo di assunzione, nei diversi profili della dirigenza e del comparto, a 69 unità.

Numeri che saranno ulteriormente integrati a conclusione dei due concorsi unici per Collaboratori Amministrativi (7 unità) e Infermieri (32 unità) attualmente via di espletamento da parte dell’ASP di Potenza.

Nelle more della relativa procedura concorsuale unica per l’assunzione di 10 dirigenti amministrativi, sono state richieste alle altre aziende regionali le graduatorie vigenti per Dirigente amministrativo, con l’obbiettivo di procedere ad altrettante assunzione a tempo determinato è di imminente avvio l’avviso per numero 3 dirigenti avvocati a tempo indeterminato nonché per ingegneri.

Con il potenziamento degli uffici amministrativi verrà dato impulso alle altre procedure concorsuali programmate con il PFTP 2022-2024, attualmente in corso di aggiornamento, per la Dirigenza Medica e Sanitaria e per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di titolarità delle strutture; altresì è in progress la modifica del PFTP per la progressione da D a DS amministrativi. Inoltre, l’Azienda sanitaria ha chiesto alla Regione l’avvio della procedura per l’adeguamento del fondo aziendale necessario per garantire l’indennità contrattuale ai dirigenti che verranno assunti.

