Per celebrare l’Anno Europeo dei Giovani, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Galella, ha invitato le scuole di ogni ordine e grado della Basilicata a festeggiare la Giornata mondiale degli Insegnanti che si terrà mercoledì 5 ottobre.

L’obiettivo dell’iniziativa, che rientra del Programma operativo Fse Basilicata, è quello di puntare l’attenzione sul lavoro degli insegnanti, che necessita di un maggiore riconoscimento, oltre che mettere i giovani, la scuola e il lavoro al centro dell’agenda istituzionale.

La Basilicata intende essere la prima regione a misura di giovani. Un impulso importante è dato dall’accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, che si propone di attuare un modello di sviluppo etico sostenibile improntato sui principi universali e sull’educazione all’arte di vivere, per creare una società capace di garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza contro ogni forma di discriminazione.

L’assessore Galella, inoltre, ha invitato le scuole a organizzare in autonomia un momento di festa con elaborazioni e approfondimenti propedeutici sui temi generali dell’Anno Europeo dei Giovani e dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, coordinati da Tomangelo Cappelli dell’Ufficio Po Fse della Regione. Gli allievi e le allieve potranno partecipare alla bacheca multimediale ‘Condividi le tue emozioni con gli insegnanti per una Basilicata a misura di giovani’.

La Regione Basilicata metterà al servizio dei giovani una vetrina istituzionale in cui verranno pubblicate le loro opere creative (foto, immagini, pensieri, video e componimenti poetici).

