Dopo il Salone del gusto di Torino, continua la sua missione di divulgazione del messaggio di “Pane e Pace a Tutto il Mondo” da parte del forno di Lucia Perrone di Matera. Questa volta il forno materano è stato presente alla prima edizione di “Taste of Earth”, la manifestazione dedicata all’internazionalizzazione del cibo, ospitata dalla Fiera del Riso dal 24 settembre al 2 Ottobre a Isola della Scala (Verona).In occasione di “Taste of Earth”, per una settimana, il quartiere fieristico di Isola della Scala ha accolto espositori provenienti da tutto il mondo, che hanno presentato prodotti, culture e sapori tipici del territorio da cui provengono.



Il pane di Matera ha dunque superato i confini nazionali ed è stato apprezzato dai visitatori ed espositori internazionali che durante il folto programma di iniziative, convegni, seminari, eventi gastronomici, culturali ed economici hanno degustato il pane e i prodotti materani condividendo il messaggio “Pane e Pace a tutto il mondo” attraverso i maxi schermi presenti all’interno dei padiglioni della ristorazione. Il focus di questa edizione è stato sul tema della “sostenibilità“, intesa come attenzione all’impatto ambientale e incentivo ad un’alimentazione sana, ecosostenibile e di qualità.



Il pane di Matera del forno a legna di Lucia Perrone è stato scelto, dagli chef presenti, come elemento cardine nella ristorazione dell’evento, riscuotendo un notevole successo gastronomico per i suoi differenti impieghi in cucina. “Anche questa volta – afferma Giacinto Mingione responsabile Commerciale Pane & Pace – siamo riusciti a far riconoscere, a visitatori e operatori del settore nazionali ed internazionali, il valore e la sostenibilità del Pane di Matera e dei prodotti da forno, stimolando la curiosità ed esaltando il gusto e l’esperienza gastronomica di questo prodotto artigianale. Inoltre è stata una ulteriore occasione di promozione del messaggio di pace che stiamo portando ovunque attraverso il nostro slogan “Pane e Pace a tutto il mondo”.



La prossima tappa che vedrà protagonista il pane di Matera sarà a Milano dal’8 al 10 ottobre nella manifestazione “Milano Golosa”.