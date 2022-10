Condividi subito la notizia

Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza Lucana, la capolista Elettra Marconia una nuova vittoria confermandosi a punteggio pieno in testa alla classifica. La capolista Elettra Marconia torna a giocare in casa. Contro il Real Senise una partita a senso unico. I padroni di casa hanno agito da tali, mantenendo costantemente le redini del gioco. Già al 17’ Piazze va vicino al goal, sfruttando la preziosa assistenza di De Olivera. L’Elettra fa paura sui calci piazzati, ben calciati da capitan Casale. In due occasioni svetta Bertea che non centra il bersaglio. Si va al riposo a reti inviolate. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a mantenere il possesso, alla forsennata ricerca del vantaggio, che si concretizza dopo 10 minuti. Su un corner calciato da Casale si avventa Layus, che con una perfetta sponda mette Piazze in condizione di deviare agevolmente in rete. Terza realizzazione in campionato per “la coleta de Montevideo”. Poco dopo un instancabile Palo si divora il raddoppio. Ottimo gioco di sponda di De Olivera, che favorisce Palo il quale calcia centrale favorendo l’intervento di Capria. Negli ultimi minuti esce il Real Senise, alla disperata ricerca del pari. Il muro difensivo eretto dai padroni di casa tuttavia non lascia nessuno spazio ai bianconeri. Marino pressocché inoperoso dal punto di vista degli interventi, ma preziosissimo in quanto a visione di gioco e da motivatore per i compagni di squadra. I rossoblù conquistano la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa, ed allunga a 2 il divario con la diretta inseguitrice Pomarico.

Tabellino

Elettra Marconia: Marino, Marinelli, Layus, Bertea, Continente, Resta(Scandurra), Palo, Casale, Piazze, Oyuela(Suglia), De Olivera(Camardella);

A disp.: Scardillo, Scandurra, Mancini, Tricchinelli, Quinto, Rizzi, Suglia, Camardella, Diouf;

All.: Finamore;

Real Senise: Caprua, Fridman, Pitrelli, Pirrone, Espasa, Corizzo, Taccogna, Tuzio, Ciuffo, Gioia(Pandolfo), Ferrara;

A disp.: Sibillo, Stornaiuolo, Guerriero, Palmieri, Pioggia, Pricop, Marino;

All.: Marino S.;

Arbitro: Santoro di Potenza; Assistenti: Latorre, Di Pelo;

Marcatori: Piazze al 50’;

Spettatori: 200 circa;

Elettra Marconia 15

Pomarico 13

Rotonda 12

Città dei Sassi 10

Tricarico 9

Brienza 9

Ferrandina 8

Montescaglioso 8

Venosa 7

Vultur rionero 6

Oppido 6

Paterno 5

Policoro 3

Castelluccio 1

Senise 1

Moliterno 0

