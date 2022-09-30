LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI POTENZA HA DELEGATO AI CARABINIERI DEL LOCALE COMANDO PROVINCIALE L’ESECUZIONE, NELL’AREA DEL “VULTURE MELFESE” E NELLA PROVINCIA DI FOGGIA, DI UN’ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE RESTRITTIVA A CARICO DI 22 INDAGATI, GRAVEMENTE INDIZIATI DI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO, DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI, ESTORSIONE AGGRAVATA DAL METODO MAFIOSO E DETENZIONE DI ARMI AUTOMATICHE CLANDESTINE.
ALLE 11.30 ODIERNE, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA, SI SVOLGERA’ LA CONFERENZA STAMPA, ALLA PRESENZA DEL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA – FRANCESCO CURCIO – CHE ILLUSTRERA’ I DETTAGLI DELL’INDAGINE.
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