Condividi subito la notizia

Potenza, 30 settembre 2022 – Sulla scarsa illuminazione nell’area industriale di Melfi interviene il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo che sollecita un intervento urgente da parte delle istituzioni preposte. “È chiaro che la governance immaginata dalla Giunta regionale con la costituzione di Api-Bas non sta dando i frutti sperati. Se è vero che qualità e funzionalità delle aree industriali sono requisiti fondamentali per attrarre investimenti e creare nuova occupazione, è anche vero – sottolinea Cavallo – che nella nostra regione scontiamo i limiti di un modello gestionale che ha disatteso le aspettative e generato molta conflittualità tra una pluralità di soggetti pubblici e privati. Terminata una campagna elettorale che ha inevitabilmente assorbito tempo ed energie, ci aspettiamo dalla Giunta regionale un cambio di passo anche su questo fronte. Le aree industriali lucane necessitano di investimenti e interventi urgenti poiché in molti casi sono in condizioni fatiscenti e presentano diverse problematiche sul piano della sicurezza. Il caso dell’area industriale di Melfi è il più clamoroso vista la presenza di un insediamento industriale di interesse globale, tuttavia la situazione non è migliore altrove, a partire dall’annosa questione delle bonifiche dei siti industriali inquinati a Tito e in Valbasento. Qualsiasi prospettiva di sviluppo industriale della nostra regione – conclude Cavallo – sarebbe velleitaria senza un concreto progetto di modernizzazione funzionale, ambientale, energetica e tecnologica delle aree industriali. Su questo ci auguriamo un confronto serio e costruttivo con la Giunta regionale”.

Correlati