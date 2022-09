Condividi subito la notizia

Dopo il singolo “Dall’inizio alla fine“, distribuito su tutte le piattaforme digitali da XO Publishing e Artist First, venerdì 30 settembre esce “Come in un film porno”, il nuovo singolo del cantautore salentino Blumosso. Il singolo, mixato da Marco Ancona, masterizzato da Luigi Tarantino, registrato tra il Marmelade Studio di Nardò e il Sudestudio di Guagnano, curato dal sound engineer Francesco Bove, prodotto da Matteo “Bemolle” De Benedittis, è una ballad dai colori scuri, il ritmo dato dalla batteria è forte e sicuro, la linea di basso a dare il tema principale. Una strofa profondamente sommessa che esplode in un inciso liberatorio ed emozionale. E per ultimo il testo, un canto sincero, al quale Blumosso ci ha abituati, che canta la storia di un uomo, in perenne lotta con se stesso e le sue paranoie, alla ricerca di un sentimento nudo, reale, libero dalle sue ossessioni.



«Ho scritto questa canzone per tirar fuori le mie paure. Come in un film porno, che fa vedere tutto perfetto, in cui ogni cosa sembra quella che non è», racconta Blumosso. «Come in certe vite, che appaiono esatte, giuste, ma probabilmente costernate da maschere, a nascondere le proprie verità e ciò che siamo veramente: gente che soffre, piena di paranoie; che ha paura di fallire e non essere all’altezza. Allora, di fronte a questa eterna lotta interiore, tanto vale provare a mostrarsi senza fingere, fragili; svelandosi a qualcuno, e scoprendosi infondo senza vergogne».

Blumosso, pseudonimo di Simone Perrone, è un cantautore, musicista e compositore pugliese. Il suo primo disco è In un baule di personalità multiple, del 2018. Nel 2020 pubblica un EP di cinque brani dal titolo Conseguenze. Nel 2021 esce La vita sognata, cortometraggio musicato e diretto, alla regia, dallo stesso Blumosso e Di questo è d’altri amori, l’ultimo lavoro discografico: un mini EP di 3 brani. Blumosso è anche scrittore: dopo “Spremuta d’arancia a mezzogiorno” (Lupo Editore, 2015), nel 2020 ha pubblicato il secondo romanzo “Schiena Cucita” (Kimerik edizioni). Nel 2022 pubblica i singoli “Dall’inizio alla fine” e “Come in un film porno” che anticipano il nuovo album.

