A nome dell’intero Circolo di Fratelli d’Italia “Bartolo Gianturco” di Avigliano esprimo l’enorme soddisfazione per aver raggiunto un risultato storico con l’elezione di Gianni Rosa al Senato della Repubblica Italiana.

Il primo senatore lucano della terza Repubblica, perché non c’è cambiamento maggiore della prima Presidente del Consiglio di destra, donna, in 77 anni d’Italia, è aviglianese.

Riteniamo questo risultato un motivo di orgoglio per l’intera nostra comunità che torna ad esprimere un Senatore della Repubblica dopo anni di vuoto, dopo gli illustri Vincenzo Verrastro e Romualdo Coviello.

Questo è il sugello di un percorso importante che attraversa diverse stagioni politiche, che ha visto un impegno costante del Sen. Gianni Rosa, prima nelle vesti istituzionali di oppositore in consiglio comunale, in consiglio provinciale ed in consiglio regionale, per approdare al ruolo di Assessore Regionale all’Ambiente nell’attuale Governo Regionale.

Dopo aver condotto una opposizione serrata all’ormai defunto sistema di potere del centrosinistra lucano, si è rivelato un ottimo uomo di governo, capace di portare a casa risultati storici nell’interesse di tutto il Popolo lucano. Su tutti ricordiamo la rinegoziazione degli Accordi con le compagnie petrolifere, obbiettivo che molti ritenevano impossibile, e il conseguente sconto sul gas per i lucani.

Gianni Rosa ha sempre fuso i valori della coerenza con quello della competenza, dimostrando che per fare buona politica non è serve scendere a compromessi ma è necessario avere una visione che miri al benessere dei cittadini.

Siamo sicuri che riuscirà a rappresentare al meglio la Regione Basilicata nel Parlamento Italiano così come ha reso onore ai Lucani affermandosi, nel panorama italiano, come il migliore assessore regionale all’ambiente d’Italia.

Al Senatore Gianni Rosa vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro; siamo certi che il Presidente Giorgia Meloni potrà contare su una delle migliori espressioni della classe dirigente di Fratelli d’Italia.

Avigliano, 28 settembre 2022

Vincenzo Claps

Segretario cittadino Fratelli d’Italia Avigliano

