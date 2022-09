Condividi subito la notizia

Nel week end prosegue la programmazione dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto.Venerdì 30 settembre (ore 21 – contributo associativo 7 euro) appuntamento con la prima assoluta del nuovo progetto “Glossa ce kardìa – Cultura e lingua grika, tra futuro e tradizione” con Ninfa Giannuzzi (voce), Emanuele Licci (voce e chitarra), Rocco Nigro (fisarmonica), Valerio Daniele (chitarra) e Giuseppe Spedicato (basso). Il progetto nasce per documentare e condividere la fiorente produttività artistica del repertorio tradizionale griko e per creare nuove composizioni in questa lingua tipica della zona centrale del Salento. La produzione artistica è affidata a Rocco Nigro e Valerio Daniele. Impegnati da decenni nell’ambito delle musiche di confine, lavorano sulle sonorità popolari, sulla world music, sulla musica contemporanea, sul jazz e sulle musiche etniche, di largo respiro. I due musicisti e compositori si sono dedicati a decine di progetti in cui il lavoro di rielaborazione della tradizione ha portato all’elaborazione di nuove forme musicali, del tutto inedite, tra il rispettoso lavoro di rilettura ed il coraggioso impegno della composizione e scrittura ex novo di nuove composizioni. Prima del concerto sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

Domenica 2 ottobre l’uliveto de Lu Mbroia ospiterà la seconda edizione della Festa della Sita. Una serata interamente dedicata alla Melagrana per festeggiare il primo compleanno di “Sita”, esordio solista di Alessia Tondo. Un album nato come un “personale rito di guarigione” profondamente legato al significato simbolico di “buon augurio” della Melagrana. Alle 19:30 Elena Mangia, che si occupa di sostenere i processi di autoguarigione della persona attraverso l’integrazione di fisioterapia, bioterapia nutrizionale, medicina funzionale con shiatsu, naturopatia, discipline olistiche, bioenergetiche e antiche terapie manuali, condurrà un intervento dal titolo “Benvenuto autunno”. Dalle 20 sarà possibile degustare cibi e pietanze del menù de Lu Mbroia che, per la serata, si impreziosirà di prodotti a base di Melagrana. Alle 21 la cantante e musicista Alessia Tondo presenterà i brani del suo fortunato esordio solista “Sita” (Ipe Ipe), vincitore del Premio Loano Giovani, riservato al miglior disco di musicisti under 35. Dopo una carriera a fianco di collaborazioni con altri artisti, la cantante – voce del Canzoniere Grecanico Salentino – decide di fare un passo avanti per dire la sua con dei brani originali, scritti di suo pugno in cui affida la propria voce a originali intrecci vocali e ballate, tutte in dialetto salentino. Brani originali, parole e musica, che riprendono i modi della tradizione e li trasfigurano in una sorta di camerismo che ha l’eleganza della musica colta e l’emozione di quella popolare. Passato e futuro, tradizione e avanguardia, quotidiano ed eterno in un esperimento audace, enigmatico, rivelatorio. A seguire il dj set world-music, funk, world-beat, hip-hop a cura di Asheblasta. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

