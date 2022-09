Condividi subito la notizia

È stata completata in questi giorni la manutenzione straordinaria di circa un chilometro di piste ciclabili in città. L’intervento ha riguardato i tratti di più antica realizzazione, maggiormente interessati da fenomeni di usura e dissesto. Si tratta delle piste presenti in Via Antonio Miglietta, Via Duca degli Abruzzi, Via Bernardini e Viale Torre del Parco, Via Don Minzoni.

Su tutti i tratti di pista ciclabile il settore Mobilità ha provveduto alla fresatura della pavimentazione stradale, trasporto in discarica autorizzata e smaltimento del materiale di risulta, posta in opera di conglomerato bituminoso perca orizzontare con vernice rinfrangente premiscelata di colore bianco.

“Con questo intervento di manutenzione straordinaria abbiamo rimesso a nuovo le prime piste ciclabili realizzate in città, restituendole ad una fruizione più sicura e confortevole per i cittadini – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – oltre a realizzare i nuovi tratti di pista, grazie ai progetti approvati e ai fondi che l’amministrazione ha ottenuto in vista dell’obiettivo della Bicipolitana, ci prendiamo cura doverosamente delle infrastrutture esistenti, per migliorare la viabilità ciclabile in città

