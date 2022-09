Condividi subito la notizia

Ricorre quest’anno la trentesima edizione con “PULIAMO IL MONDO PER UN CLIMA DI PACE”, per sottolineare l’importanza del Clima e della pace sul pianeta.

L’iniziativa è stata promossa dal COMUNE di Policoro e dal Circolo locale per dare bellezza ad un luogo che ci racconta l’antica storia della nostra città e, purtroppo , trascurata nella manutenzione e nel rispetto del posto data la presenza di rifiuti di vario genere.

“Puliamo il Mondo” diventa un’occasione per promuovere buone pratiche a favore dell’ambiente e invitando cittadini volontari a contribuire con il proprio operato a ripulire, valorizzare e conservare il proprio territorio.

Un appello rivolto a tutti, a partire dai più giovani con la presenza della scuola, con l’intento di sviluppare consapevolezza civica per il luogo in cui si vive e rispetto per l’ambiente che ci circonda.

VI ASPETTIAMO !

Policoro, 26/09/2020 Comune di Policoro

Circolo Legambiente Policoro

Correlati