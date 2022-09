Condividi subito la notizia

Negli scorsi giorni l’Associazione dei Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata ha portato il suo saluto durante la giornata di Terapia educazionale del diabete giovanile organizzata dal Centro di diabetologia ed endocrinologia dell’ASP di Potenza diretto dal Dr. Giuseppe Citro, a Grumento Nova (PZ) presso la Selva dei Briganti. È stata l’occasione per AGGD Basilicata per far ripercorre e far conoscere le iniziative e le attività che l’associazione pone in essere sin dalla sua nascita, tra le più importanti l’accoglienza di nuovi esordi, provando a regalare un sorriso attraverso il peluche Lino. L’intervento della presidente Angela Possidente si è focalizzato sulle principali difficoltà che riguardano sempre di più il mondo della scuola, facendo presente quanto lavoro in questi anni è stato fatto relativamente al rinnovo del protocollo e la promozione del progetto scolastico. La presidente ha inoltre spiegato quanto sia importante la condivisione delle problematiche e delle necessità dei pazienti diabetici e delle loro famiglie, di quante importanti sfide sta affrontando l’associazione per provare a fare quanti più progressi possibili, come l’istituzione della figura dello psicologo nel team diabetologico, fondamentale non solo nei primi mesi di approccio alla malattia ma anche negli step successivi di accettazione e convivenza con il diabete di tipo uno.

Durante la giornata di approfondimento in cui ci si è focalizzati sull’importanza di autogestione terapeutica del diabete di tipo 1 per ragazzi e famiglie, negli interventi del dr. Citro e del nutrizionista dr. Giordano, è stato previsto un momento ludico, tra laboratori botanici e una fattoria didattica dove i bambini si sono potuti cimentare con varie attività, mentre i genitori erano impegnati nello scambio di informazioni, consigli ed esperienze.

Potenza, 28 settembre 2022

