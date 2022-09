Condividi subito la notizia

“Finalmente i risultati, non più sondaggi, ma voti reali sanciscono il successo senza precedenti di FdI a livello nazionale e regionale. Il partito della presidente Giorgia Meloni, il primo a livello nazionale, costituisce l’asse portante della coalizione di centrodestra”. E’ quanto dichiara il coordinatore regionale di Basilicata di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto. “Adesso bisogna portare organicamente avanti il programma diffuso nelle piazze in questa difficile ma esaltante campagna elettorale. Con passione e competenza – afferma Quarto – governeremo una nazione premiando le aspettative e i bisogni dei tanti italiani che ci hanno assicurato nelle urne un grande consenso e fiducia. A livello locale – continua Quarto – la nostra compagine con ben 3 eletti è la più numerosa in Regione. Infatti, alla Camera viene rieletto Salvatore Caiata con Aldo Mattia, al Senato Gianni Rosa entra fra gli scranni di Palazzo Madama. Concludo – afferma Quarto – con un doveroso e sentito ringraziamento a tutti coloro, dirigenti, segretari cittadini, iscritti del partito che con il loro costante impegno e spirito di sacrificio hanno reso possibile il raggiungimento di questo straordinario risultato. Un pensiero finale ma ugualmente importante va anche agli altri candidati delle due liste, al Senato Annamaria Guerricchio e alla Camera Ivana Smaldini e Tommaso Coviello. Grazie veramente a tutti”.

