La Regione Basilicata ha emanato l’ avviso pubblico per la presentazione delle domande di incentivo regionale a favore degli Enti locali e degli altri datori di lavoro pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili (LSU), ai sensi della L.R. 19.1.2005 n. 2 e s.m.i. .

Il Comune di Pisticci conta nel suo organico 19 lavoratori socialmente utili che da tanti anni vivono una situazione di precarietà e meritano la stabilizzazione.

Come abbiamo già detto in occasione del Consiglio Comunale sulla discussione del piano triennale del fabbisogno del personale, l’amministrazione deve mettere in atto le azioni necessarie per dare stabilità a lavoratori che sono una parte fondamentale del personale impiegato nel nostro Comune.

Chiediamo al Sindaco e alla sua maggioranza l’avvio di un tavolo di confronto per stabilire criteri e modalità di intervento.

Il termine scade il 31 ottobre.

Bisogna fare presto e bene.

Giuseppe Miolla

