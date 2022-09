Condividi subito la notizia

In seguito all’emissione delle allerte meteo nn. 84 e 86 del 25 settembre 2020 da parte della Regione Basilicata– Ufficio per la Protezione Civile – il Sindaco di Pisticci ha emesso ordinanza che prevede le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

chiusura delle scuole in tutto il territorio comunale valida per l’intera giornata di domani, lunedì 26 settembre 2022;

la sospensione di tutte le attività commerciali su strada e aree pubbliche all’aperto;

-;la sospensione dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati;

evitare di attraversare sottopassi e stazionare nei pressi di aree alberate, ville, parchi e cimiteri;

evitare di recarsi presso impianti sportivi all’aperto a gestione pubblica;

evitare di stazionare in scantinati, seminterrati o locali situati sotto il livello del piano stradale.

Seguiranno aggiornamenti

