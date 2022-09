Condividi subito la notizia

Dalle 13:30 squadre dei vigili del fuoco di Roma sono impegnati a Villa Borghese per il crollo parziale di una delle scalinate del Globe Theatre durante l’esodo a fine spettacolo: coinvolti lievemente alcuni ragazzi soccorsi dai vigili del fuoco. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Correlati