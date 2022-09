Condividi subito la notizia

Approvata, nell’ultima Giunta Regionale, la delibera che assegna al Comune di Pescopagano i fondi necessari per la messa in sicurezza e la rimozione dei massi caduti da un costone roccioso in contrada Focarete che hanno interessato due fabbricati, successivamente evacuati dalle autorità.

Siamo interventi prontamente – ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra – in seguito alla segnalazione del Sindaco e dopo aver effettuato un sopralluogo urgente insieme ai tecnici della Regione, al fine di prendere, con immediatezza, i provvedimenti necessari a ristabilire le condizioni di sicurezza per i cittadini dell’abitato di Pescopagano.

I fondi messi a disposizione dell’Ente ricadono nell’ambito delle norme per i lavori di carattere urgente, dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

Ora il Comune – ha proseguito l’Assessore – ha quasi concluso i lavori di messa in sicurezza e ha predisposto una perizia per il consolidamento di tutto il costone roccioso, per un ulteriore importo di 500.000 euro che ha già ricevuto una prima asseverazione regionale.

Stiamo affrontando – ha proseguito l’Assessore Merra – le problematiche relative ai rischi idrogeologici di tutto il territorio regionale in maniera sistematica, come mai è stato fatto in passato. Le misure di mitigazione del rischio idrogeologico, il costante monitoraggio della situazione, le valutazioni approfondite grazie ad attività conoscitive sempre più stringenti, la programmazione razionale e razionalizzata degli interventi strutturali ci consentirà di ridurre al minimo i disagi derivanti da tali eventi, incrementando sicurezza e stabilità.

In tal senso, abbiamo recentemente avviato un programma straordinario di interventi, pari a 11 mln di euro, a favore dei Comuni per rispondere a queste situazioni di urgenza e di indifferibilità relative al dissesto idrogeologico. Metteremo in atto – ha concluso l’Assessore – nuove misure per le aree a rischio cercando di anticipare gli accadimenti avversi, come purtroppo si sono verificati recentemente in altre parti dell’Italia. Occorre intervenire in modo preventivo e capillare, con strumenti coerenti e validi, per superare queste ataviche criticità, proprio come abbiamo dimostrato di saper fare fino a questo momento.

Oggi abbiamo finalmente l’opportunità, grazie anche ai fondi del PNRR e altre risorse nazionali e comunitarie, di intercettare i finanziamenti necessari per agire, con efficienza ed efficacia, per una sempre migliore tutela del territorio e della sicurezza delle persone.

