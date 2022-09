Condividi subito la notizia

l soggetto attuatore degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico in Basilicata ha completato le procedure di appalto relative a 13 interventi. Lo rende noto il presidente della Regione in qualità di commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. L’importo dei lavori è di circa 5,8 milioni di euro, che corrispondono ad un finanziamento complessivo di oltre 9 milioni di euro, comprensivo del costo della progettazione e di altri oneri di appalto. Per 10 interventi sono già stati firmati i contratti ed entro la fine del mese di settembre è prevista la consegna dei lavori, mentre gli altri 3 sono in fase di contrattualizzazione e in questo caso la consegna dei lavori è prevista entro la metà di ottobre. Di seguito gli elenchi delle opere e dei Comuni interessati con i relativi importi.

Lavori in fase di consegna alle imprese aggiudicatarie la fine del mese di settembre:

N INTERVENTO COMUNE Importo contrattuale 1 Lavori di consolidamento centro storico GORGOGLIONE € 400.782,20 2 Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant’Antonio TITO € 289.922,09 3 Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara CORLETO PERTICARA € 416.674,59 4 Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via mandarini MARATEA € 723.477,59 5 Lavori di sistemazione del versante in località Torre di Fino MIGLIONICO € 757.691,57 6 Mitigazione dissesti sul territorio comunale MISSANELLO € 245.620,99 7 Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi PALAZZO SAN GERVASIO € 144.473,48 8 Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy PALAZZO SAN GERVASIO € 347.328,87 9 Intervento di riduzione del rischio idrogeologico località Cozzo delle Punte ROCCANOVA € 412.445,73 10 Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona Sud-Est SAN MAURO FORTE € 136.144,47 € 3.874.561,58

Lavori in fase di contrattualizzazione, con consegna prevista entro metà ottobre:

N INTERVENTO COMUNE Importo contrattuale 11 Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese TITO € 486.617,59 12 Intervento di riduzione del rischio idrogeologico località S. Maria – Masseria del Monte SANT’ARCANGELO € 812.648,69 13 Messa in sicurezza area a valle di Piazzetta Bronzini ACCETTURA € 678.677,04 € 1.977.943,32

