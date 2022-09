Condividi subito la notizia

Approvato il Disciplinare per il contributo mensile gas. Stanziati 90 milioni di euro per le abitazioni non metanizzateLa Giunta regionale della Basilicata ha approvato il “Disciplinare di attuazione della Legge 23 agosto 2022, n. 28: “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano” che definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai cittadini residenti nella Regione Basilicata per l’anno termico 2022-2023.



In favore delle abitazioni non metanizzate la Giunta regionale della Basilicata ha approvato le linee guida per l’avviso finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti rinnovabili. Sono stati stanziati 90 milioni di euro.Ascolta il Podcast per conoscere i dettagli dei provvedimenti regionali.

