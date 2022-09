Condividi subito la notizia

Dopo il successo dello scorso anno, torna il progetto del corso gratuito di Iyengar Yoga dell’Asd Scuola Arti Orientali “Il Sole”, sostenuto dal Comune di Lecce e finanziato dalla Regione Puglia. A partire da lunedì 26 settembre e proseguendo ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 16 fino al 14 novembre, al tensostatico del Campo Sportivo Montefusco, nel quartiere Santa Rosa, il team dell’associazione presieduta da Kenji Corsano terrà lezioni gratuite per un massimo di 35 persone.



«Lo Yoga – spiega Corsano – è un’attività perfetta per il benessere psicofisico e può essere praticato, nel solco della tradizione orientale dalla quale proviene, senza attrezzature. Le posizioni possono essere eseguite ovunque e da qualsiasi persona, anche dagli anziani o da chi soffre di piccoli problemi di salute. Rinnoviamo questo progetto per il secondo anno consecutivo perchè crediamo che si debba diffondere sempre più la cultura del benessere psicofisico».«Il programma “Sport per tutti” dell’Assessorato allo Sport – dichiara l’assessore allo Sport Paolo Foresio – ha come unico obiettivo quello di ampliare la platea dei nostri concittadini che potranno praticare sport a condizioni agevolate, come facciamo per i corsi di ginnastica dolce per gli over 65 o gratuitamente come queste lezioni di Yoga grazie al progetto della Scuola di Arti Orinetali “Il Sole” e reso possibile dal contributo della Regione. Rispetto alla prima edizione dello scorso anno, raddoppiamo le lezioni che saranno due a settimana. Consentire a tutti i cittadini di praticare sport è un indirizzo politico che l’Amministrazione Comunale sostiene con forza e per cui ci spendiamo concretamente. Sono in cantiere altre iniziative per permettere a tutti di praticare attività sportiva, in particolare ai concittadini che si trovano in difficltà economiche. Lo sport, infatti, è un diritto di tutti».

Per informazioni e prenotazioni al corso gratuito di Yoga, è possibile chiamare scrivere al numero Whatsapp 379. 2074389.

